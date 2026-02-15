Milano-Cortina l’Italia del curling cede alla Norvegia all’ultimo end

L’Italia del curling ha perso contro la Norvegia per 10-7 all’ultimo end, a causa di un errore nel finale che ha permesso agli avversari di rimontare. La squadra azzurra ha faticato a mantenere il vantaggio, subendo una rimonta decisiva negli ultimi minuti. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso, che ha assistito a un match combattuto fino all’ultimo lancio.

L'Italia del curling torna sulla terra e incappa nella seconda sconfitta consecutiva. La squadra azzurra cede 10-7 alla Norvegia e scivola al sesto posto momentaneo del torneo olimpico di Milano-Cortina 2026. Dopo un inizio di torneo semplicemente stellare con Svezia e Gran Bretagna, gli azzurri frenano contro avversari sulla carta alla portata. C'è da dire che l'Italia ha giocato un buon curling, ma la Norvegia è sembrata più precisa nei momenti decisivi. Il quartetto tricolore tornerà sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo alle ore 19.