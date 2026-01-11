WhatsApp introduce il controllo parentale tramite un account secondario, offrendo uno strumento per aiutare i genitori a monitorare le attività dei propri figli. Questa novità nasce dalla crescente attenzione alle problematiche online che coinvolgono i minorenni, con l’obiettivo di garantire un’esperienza più sicura e protetta. La funzione rappresenta un passo importante nella tutela dei giovani utenti, facilitando un uso più consapevole della piattaforma.

WhatsApp pensa ai genitori e alla loro necessità di vegliare sulle attività dei figli. Sono numerosi, purtroppo, i fatti di cronaca in cui ragazzi minorenni finiscono nel mirino di soggetti pericolosi o subiscono abusi da parte di coetanei. L'elenco delle possibilità è lungo, e le famiglie sentono il bisogno di poter controllare i mezzi di comunicazione utilizzati dai più giovani. Da qui la decisione da parte degli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea di creare una sorta di collegamento fra l'account degli adulti e quello dei figli. La novità è stata annunciata dagli esperti di WABetaInfo, che hanno esaminato le funzioni presenti all'interno della versione beta 2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - WhatsApp, arriva il controllo parentale con account secondario: la novità per tutelare i minori

WhatsApp: controllo parentale e account secondario; WhatsApp lancia il Parental Control: arriva la supervisione per minori con gli account secondari; Telegram si rifà il look, Liquid Glass su iOS e riassunti AI dei post; Firefox 145 è già in download, con un giorno di anticipo.

WhatsApp Beta per Android 2.26.1.30: le novità sulle funzionalità di controllo parentale - 30 per Android anticipa l’arrivo di strumenti di controllo parentale avanzati, che permetteranno ai genitori di gestire account secondari dei minori con limiti sulle funzionali ... news.fidelityhouse.eu