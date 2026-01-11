WhatsApp arriva il controllo parentale con account secondario | la novità per tutelare i minori
WhatsApp introduce il controllo parentale tramite un account secondario, offrendo uno strumento per aiutare i genitori a monitorare le attività dei propri figli. Questa novità nasce dalla crescente attenzione alle problematiche online che coinvolgono i minorenni, con l’obiettivo di garantire un’esperienza più sicura e protetta. La funzione rappresenta un passo importante nella tutela dei giovani utenti, facilitando un uso più consapevole della piattaforma.
WhatsApp pensa ai genitori e alla loro necessità di vegliare sulle attività dei figli. Sono numerosi, purtroppo, i fatti di cronaca in cui ragazzi minorenni finiscono nel mirino di soggetti pericolosi o subiscono abusi da parte di coetanei. L'elenco delle possibilità è lungo, e le famiglie sentono il bisogno di poter controllare i mezzi di comunicazione utilizzati dai più giovani. Da qui la decisione da parte degli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea di creare una sorta di collegamento fra l'account degli adulti e quello dei figli. La novità è stata annunciata dagli esperti di WABetaInfo, che hanno esaminato le funzioni presenti all'interno della versione beta 2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
