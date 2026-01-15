Sicurezza digitale | WhatsApp testa account secondari per genitori YouTube limita gli Shorts

Recenti sviluppi nel settore digitale mostrano due approcci distinti alla tutela dei minori: WhatsApp sta sperimentando account secondari per i genitori, mentre YouTube introduce limitazioni sugli Shorts. Queste iniziative riflettono le diverse strategie adottate per garantire un ambiente più sicuro online, tra regolamentazione e controllo. La questione della sicurezza digitale dei giovani rimane centrale, richiedendo un equilibrio tra libertà e protezione.

Vietare o regolare. Sembrano essere due le strade seguite nel mondo per affrontare la sicurezza digitale dei minori. YouTube annuncia ora controlli più stringenti sugli Shorts per bambini e adolescenti. WhatsApp lavora a “account secondari” per minori, collegati a quelli dei genitori ma senza rinunciare alla crittografia end-to-end. Due mosse che arrivano mentre l’Australia sperimenta una strada diversa: il divieto di accesso ai social per gli under 16, entrato in vigore a dicembre e cha ha già fatto cancellare a Meta oltre 544 mila account. E in Europa sembra prendere piede la strada dei “meno divieti generalizzati, più regole e responsabilità per le piattaforme”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Sicurezza digitale: WhatsApp testa account secondari per genitori, YouTube limita gli Shorts Leggi anche: Stop allo scroll infinito su YouTube: i genitori possono ora limitare o spegnere gli Shorts Leggi anche: Badge digitale per i servizi igienici: una scuola negli Usa limita gli accessi a sette volte a settimana La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. WhatsApp ancora sotto attacco: scoperta una truffa mai sentita che spiazza tutti; WhatsApp Beta testa il parental control per i figli; WhatsApp sperimenta il parental control per account con funzioni limitate. WhatsApp testa una funzione di sicurezza Android nella versione beta per iOS: ecco cosa cambia per gli utenti - WhatsApp sta testando su iOS le Strict Account Security Settings, già disponibili su Android. multiplayer.it WhatsApp ancora sotto attacco: scoperta una truffa mai sentita che spiazza tutti - Crescono i casi di frode su WhatsApp: ecco come riconoscere i messaggi sospetti, proteggere dati personali e seguire le raccomandazioni degli esperti di sicurezza informatica Negli ultimi mesi si è in ... macitynet.it

WhatsApp testa un sistema di parental control per gestire account con funzionalità limitate - WhatsApp si prepara a introdurre un sistema di controllo parentale per la gestione di account con funzionalità limitate. tuttoandroid.net

Nel 2025 la sicurezza digitale è entrata nella vita quotidiana di tutti, spesso nel modo peggiore: blocchi ai servizi pubblici, problemi alle banche, interruzioni che colpiscono attività essenziali. La tecnologia smette di essere invisibile quando smette di funzionar - facebook.com facebook

INNOVAZIONE DIGITALE, SERVIZI PIÙ SEMPLICI E MAGGIORE SICUREZZA, ASSESSORE COSTANZA SPIEGA STRATEGIA COMUNE DI POTENZA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.