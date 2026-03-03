WEC 2026 salta l’esordio in Qatar | il mondiale scatterà da Imola

Il campionato FIA World Endurance Championship del 2026 non prenderà il via in Qatar come inizialmente previsto. La decisione è stata confermata ufficialmente, spostando l’esordio della stagione a Imola. La scelta di cambiare sede di partenza è stata comunicata in via definitiva, lasciando da parte l’ipotesi di un inizio nel Paese mediorientale.

L’ipotesi era nell’aria, ma ora è arrivata l’ufficialità: il campionato 2026 del FIA World Endurance Championship non inizierà in Qatar. L’aggravarsi della situazione in Medio Oriente ha convinto organizzatori e Federazione a posticipare l’evento inaugurale, anteponendo ogni altra valutazione alla tutela di piloti, squadre e addetti ai lavori. Il calendario subirà quindi una modifica sostanziale: la stagione prenderà il via in Italia, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Per la 1812 km del Qatar, in programma tra il 26 e il 28 marzo come round d’apertura, si spera possa essere solo rimandata. Il weekend, ospitato dal Circuito Internazionale di Lusail, sarà recuperato più avanti nel 2026: l’intenzione è inserirla nella seconda metà della stagione, una volta definite condizioni più stabili e sicure. 🔗 Leggi su Sportface.it

