Calendario FIA WEC 2026 | il programma di tutta la stagione Imola ad aprile

Il calendario del FIA WEC 2026 comprende otto appuntamenti, tra cui la gara di Imola in aprile. La stagione si conferma un importante momento per le competizioni di endurance, con tappe che si susseguono in Europa e nel mondo. La serie si rivolge a vetture GT e prototipi, offrendo un panorama competitivo e di livello internazionale, con eventi chiave come Spa e Le Mans che chiudono il programma stagionale.

Saranno ancora otto le prove che segneranno il FIA World Endurance Championship 2026. La serie globale riservata alle GT ed ai prototipi sarà ancora protagonista in Italia ad aprile in quel di Imola, evento che precederà di qualche settimana la 6h di Spa-Francorchamps e la leggendaria 24 Ore Le Mans. Ferrari prova a confermarsi regina dopo aver primeggiato per tre anni consecutivi nella competizione francese. Il marchio di Maranello ha ottenuto nel 2025 anche il Mondiale piloti con Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado (n. 51) e quello costruttori grazie al prezioso contributo di Miguel Molina, Antonio Fuoco e Nicklas Nielsen (n.

