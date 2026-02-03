Chagall sprint finale per la mostra ai Diamanti E il pubblico apprezza le aperture serali

Nella mostra dedicata a Marc Chagall ai Diamanti, i visitatori hanno risposto con entusiasmo. Tra venerdì e sabato, sono stati oltre 5.300 gli ingressi, e domenica il totale sale ancora, superando i 7.000 visitatori. La mostra, aperta fino all’8 febbraio, sta attirando molte persone grazie anche alle aperture serali, che permettono di godersi l’esposizione in orari più comodi.

Oltre 7.700 persone nel corso del weekend grazie alla chiusura posticipata: pronta la replica Tra venerdì e sabato appena trascorsi sono stati 5.319 i visitatori della mostra dedicata a Marc Chagall, visitabile fino all'8 febbraio a Palazzo dei Diamanti, cui si aggiunge domenica per un totale di 7.744 persone in tre giorni. Il tutto, anche grazie alle aperture straordinarie serali, programmate per venerdì 30 e sabato 31 gennaio e che si replicheranno anche il prossimo fine settimana. La mostra venerdì 6 e sabato 7 febbraio, infatti, resterà aperta fino alle 22.30 (chiusura della biglietteria alle 21.

