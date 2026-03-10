Gastel a Milano | 140 foto inedite in mostra fino al 2026

A Milano apre una mostra dedicata a Giovanni Gastel, uno dei più noti fotografi contemporanei. L'esposizione presenta 140 scatti inediti dell'artista e sarà visitabile fino al 2026. L'evento si tiene in una delle location principali della città e raccoglie immagini che spaziano tra vari soggetti e stili. La mostra rappresenta un'occasione per vedere il lavoro di Gastel attraverso nuove prospettive.

La città di Milano sta per ospitare un omaggio fotografico a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea. L'esposizione si terrà presso Palazzo Citterio in Via Brera 14 e rimarrà aperta fino al 26 luglio 2026. Il percorso espositivo presenta oltre 250 immagini, tra cui 140 scatti mai mostrati prima al pubblico. La mostra è curata da Uberto Frigerio e realizzata dalla Grande Brera con l'Archivio Giovanni Gastel. L'iniziativa mira a ripercorrere la parabola artistica dell'autore attraverso una visione non cronologica ma tematica e poetica. Si tratta di un viaggio emotivo che evidenzia come l'artista abbia unito artigianalità e innovazione fin dagli anni '90.