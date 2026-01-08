Warhol Bansky e Napoli | dal 16 gennaio a Villa Pignatelli in mostra le opere dei due artisti

Dal 16 gennaio al 24 maggio 2026, Villa Pignatelli a Napoli ospita la mostra

Andy Warhol, Banksy e il percorso innovativo e rivoluzionario di questi due grandi artisti che hanno cambiato il modo di vivere l’arte degli ultimi 50 anni, sono al centro della mostra Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli, curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta, a Villa Pignatelli alla Riviera di Chiaia, Napoli dal 16 gennaio al 24 maggio 2026. Patrocinata dal Ministero della Cultura e dal Comune di Napoli, prodotta e organizzata da Metamorfosi Eventi, catalogo Gangemi editore, la mostra propone un confronto stimolante tra due artisti e due personalità apparentemente distanti: il favoloso mondo di Andy Warhol, l’artista più fotografato al mondo, famoso e onnipresente, contro l’anonimo Banksy, che ha reso la sua arte un evento mediatico mondiale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

