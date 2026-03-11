Wagner e il linguaggio dei popoli | miti simboli e destino storico

Il 11 marzo a Roma si è tenuto un dibattito incentrato su Wagner e il suo uso di miti, simboli e il concetto di destino storico. L’evento ha coinvolto esperti e studiosi che hanno analizzato come l’opera del compositore venga interpretata nel contesto delle identità collettive moderne. Durante l’incontro sono stati discussi aspetti legati alla rappresentazione simbolica e alla ricezione delle sue composizioni.

Roma, 11 mar – Nel dibattito contemporaneo sulla politica e sull'identità collettiva domina spesso un presupposto implicito: la convinzione che le società si comprendano e si organizzino soprattutto attraverso analisi razionali, programmi politici e ricostruzioni storiche oggettive. È un'idea profondamente moderna, figlia dell'Illuminismo e del marxismo: la convinzione che la storia sia spiegabile interamente attraverso strutture razionali, interessi materiali e meccanismi sociali. Nel secondo dopoguerra questa visione è diventata progressivamente senso comune culturale in Occidente anche attraverso l'influenza della Scuola di Francoforte, che ha diffuso una lettura della società fondata sulla critica delle tradizioni, dei miti e delle identità collettive.

