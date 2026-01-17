Simboli e segni su portoni e citofoni | il linguaggio in codice dei ladri nel salernitano l' allarme

Nel Salernitano, si segnala un incremento di furti, accompagnato dall’uso di simboli e segni sui portoni e citofoni. Questi segnali rappresentano un linguaggio in codice tra ladri, finalizzato a individuare le abitazioni più vulnerabili. La diffusione di queste pratiche mette in evidenza l’importanza di mantenere alta l’attenzione e adottare misure di sicurezza efficaci per tutelare la propria abitazione.

Non si placa, l'allarme furti nel salernitano. Come se non bastasse, diversi residenti hanno notato dei segni lasciati su citofoni e portoni per indicare quali abitazioni svaligiare. La “M” incisa indicherebbe di mettere a segno il colpo di mattina, la “N” di notte, “AM” pomeriggio, mentre la “X” sottolineerebbe la convenienza nel derubare quell'appartamento. O, ancora, un triangolo segnalerebbe una donna sola, tre linee che la casa è già stata visitata e la “D” che sarebbe meglio agire di domenica. Intanto, a Cava, mercoledì sera, in via Cinque, l'ennesimo furto. Opportuno, dunque, controllare citofoni e portoni, segnalando subito eventuali simboli incisi alle forze dell'ordine, per scongiurare nuovi episodi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Ladri in azione nel salernitano: nuovi colpi nella Piana del Sele e in Cilento Leggi anche: Incendio in discoteca nel Salernitano, scatta l’allarme: arrivano i pompieri a Pontecagnano Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Riecco i segni sui citofoni, l'incubo dei ladri. Luce che prende forma, argento che racconta una storia. I bracciali LAL in argento nascono dall’incontro tra gesto creativo e significato profondo: segni da indossare, simboli che accompagnano il quotidiano con discrezione e intensità Un gioiello che parl - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.