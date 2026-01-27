I simboli colorati dei lager nazisti | cosa significavano e come segnavano il destino dei prigionieri

Nei campi di concentramento nazisti, i simboli colorati dei triangoli di stoffa rappresentavano un sistema di identificazione visivo. Questi segni permettevano alle guardie SS di classificare i prigionieri e determinare il loro destino. Analizzare il significato di questi simboli aiuta a comprendere meglio le modalità di controllo e segregazione adottate nei lager durante il regime nazista.

Nei campi di concentramento nazisti, un sistema di identificazione visivo determinava immediatamente il destino di ogni prigioniero: dei triangoli di stoffa colorati, cuciti sulle giacche e sui pantaloni delle divise, rappresentavano un codice che le guardie SS utilizzavano per classificare, assegnare compiti e, in ultima analisi, decidere il trattamento riservato a ciascun deportato. Questi distintivi non erano semplici segni di riconoscimento: erano pensati come marchi di infamia, simboli visibili della vergogna che il regime nazista voleva imporre a chiunque considerasse nemico, inferiore o pericoloso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

