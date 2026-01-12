Leapmotor per 2026 accelera espansione in Europa target 1 mln

Leapmotor, azienda cinese di veicoli elettrici, prevede di intensificare la sua presenza in Europa nel 2024, dopo aver iniziato la sua attività nel 2025. Con l’obiettivo di raggiungere un milione di veicoli venduti entro il 2026, l’azienda mira ad espandere la propria rete e consolidare la presenza nel mercato continentale, contribuendo alla crescita del settore delle auto elettriche in Europa.

(Adnkronos) – Dopo il 2025, primo anno di presenza piena in Europa, Leapmotor punta quest'anno ad accelerare la sua espansione nel mercato continentale. quello che ha registrato la crescita più forte per il brand, con l'obiettivo di raggiungere un milione di unità vendute nei dodici mesi. Allo stesso tempo, cercherà di aumentare la produzione locale .

Al Salone di Bruxelles Leapmotor punta sull'Europa e accelera l'espansione globale - Leapmotor presenta al Salone dell'Auto di Bruxelles 2026 le più recenti innovazioni di prodotto e la propria strategia di espansione globale, rafforzando l'impegno verso una mobilità elettrica accessi ... ansa.it

Leapmotor svela espansione globale: debutto europeo B03X, interni B05 e nuova B10 REEV Hybrid al Salone - Espansione europea e partnership strategicheLeapmotor accelera l’espansione in Europa puntando su qualità, accessibilità e scala industriale, con il s ... assodigitale.it

Tianshu Xin, Ceo di Leapmotor International: «Ottimo debutto in Europa. Il 2026, sarà un anno incentrato sull'accelerazione» - facebook.com facebook

