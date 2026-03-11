Vorresti togliere di mezzo i magistrati? | il comitato dell’Anm rilancia la frase di Bartolozzi come slogan per il No

Il comitato dell’Associazione Nazionale Magistrati ha scelto di usare come slogan una frase pronunciata da un membro e rivolta ai sostenitori del No, mentre la prima versione della stessa affermazione aveva suscitato polemiche e una denuncia in Procura. La frase originale, “Vorresti togliere di mezzo i magistrati?”, viene ora rilanciata come simbolo della campagna contro le riforme giudiziarie.

La prima versione, " Vorresti giudici che dipendono dalla politica? ", aveva sollevato un polverone e causato persino una denuncia in Procura. Ma ora, grazie all'assist involontario di Giusi Bartolozzi, il comitato Giusto dire No promosso dall'Associazione nazionale magistrati ha aggiornato i suoi manifesti referendari, ripubblicandoli sui social con uno slogan ancora più efficace: " Vorresti togliere di mezzo la magistratura? No ". Una citazione letterale delle parole della capo di gabinetto del ministero della Giustizia, che nella stessa occasione – un dibattito sull'emittente siciliana Telecolor – si è spinta a definire i magistrati " un plotone di esecuzione ".