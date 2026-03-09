Il ministro Nordio censura Bartolozzi | Si scusi per la frase sui magistrati

Il ministro Nordio ha espresso dispiacere per le parole del suo capo di gabinetto, giudicandole un attacco all’intera magistratura. Durante un confronto televisivo, il collaboratore aveva pronunciato una frase che ha suscitato polemiche, portando Nordio a chiedere pubblicamente scuse. La dichiarazione è arrivata in seguito alle contestazioni riguardo alle affermazioni fatte nel corso della trasmissione.

"Mi dispiace per le parole usate dal mio capo di gabinetto. Anche se pronunciate nel contesto di un confronto televisivo lungo e acceso, quell'affermazione è apparsa un attacco all'intera magistratura". È sera quando il ministro della Giustizia Carlo Nordio interviene per provare a chiudere il caso scatenato dalle parole pronunciate in tv da Giusi Bartolozzi, la sua capa di gabinetto, parlando del referendum sulla riforma della giustizia: "Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione". In una nota, il guardasigilli prende le distanze dai toni usati dalla sua più stretta collaboratrice. E di fatto le impone...