Votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura | la frase shock di Giusi Bartolozzi che incendia il referendum

A pochi giorni dal voto del 22 e 23 marzo sul referendum sulla riforma della Giustizia, una frase pronunciata in televisione da Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia, ha suscitato molte polemiche. La frase “Votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura” ha generato reazioni e discussioni tra le forze politiche, attirando l’attenzione sui temi legati alla campagna referendaria.

A pochi giorni dal voto del 22 e 23 marzo sul referendum per la riforma della Giustizia, una frase pronunciata in televisione da Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia, ha scatenato un’ondata di polemiche che attraversa tutto lo schieramento politico. Durante una trasmissione andata in onda sabato scorso sull’emittente siciliana Telecolor, alla presenza della senatrice Ilaria Cucchi, Bartolozzi ha dichiarato: “ Votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che sono plotoni di esecuzione. Plotoni di esecuzione “. Le parole sono arrivate al culmine di un confronto acceso, nel quale la stessa Bartolozzi aveva. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Giusi Bartolozzi: "Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, è un plotone d'esecuzione"La capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuta durante una trasmissione dell'emittente siciliana Telecolor.

Giusi Bartolozzi capo di gabinetto di Nordio nella bufera, "votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura""Votate Sì, così ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione", lo ha detto senza mezze misure Giusi Bartolozzi, capo di...

Votate sì e togliamo di mezzo la magistratura: bufera sulle parole della consigliera di Nordio BartolozziBufera per le parole della capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, che ospite di una trasmissione televisiva ha dichiarato ...

Bartolozzi, 'votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura'(ANSA) - ROMA, 09 MAR - 'Giusi Bartolozzi, capa di Gabinetto del ministro Nordio, lo ammette senza mezzi termini: il loro obiettivo è togliere ...

Conte, in pochi secondi Bartolozzi svela quello che Meloni nasconde in 13 minuti (ANSA) - ROMA, 09 MAR "Meloni ha speso 13 minuti di video per nascondere quello che Giusi Bartolozzi, il Capo di gabinetto del ministro Nordio, padre della riforma, ha am

"Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che... sono plotoni di esecuzione. Plotoni di esecuzione". Giusi Bartolozzi è la capo di gabinetto di Carlo Nordio. E queste sono le sue parole alla trasmissione Il Punto, su Telecolor, a proposito del referendum s