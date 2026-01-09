Fuorigrotta cedimento stradale in via Caravaggio | strada chiusa e bus deviati

A Fuorigrotta, Napoli, si è verificato un cedimento stradale in via Caravaggio, che ha reso necessario chiudere temporaneamente la strada. Le autorità stanno conducendo verifiche tecniche e hanno disposto deviazioni per i mezzi pubblici gestiti da Anm. Si consiglia di verificare le condizioni del traffico prima di pianificare gli spostamenti nella zona.

Sprofondamento del manto stradale nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. In corso verifiche tecniche, modifiche ai percorsi Anm. Disagi alla circolazione nel quartiere Fuorigrotta, dove nelle scorse ore si è aperta una voragine in via Caravaggio. Il cedimento del manto stradale, probabilmente riconducibile a un problema alla rete fognaria, ha reso necessario l'immediato intervento delle squadre. Ancora chiusa la discesa delle Terme di Agnano dopo 40 giorni, sarà riaperta a metà dopo i lavori. Voragine a Fuorigrotta: strada chiusa, deviati i bus di linea - Un'ampia voragine si è aperta nel quartiere Fuorigrotta, creando non pochi disagi alla viabilità.

Voragine in via Caravaggio, traffico impazzito tra Fuorigrotta e Vomero e bus deviati - Sprofonda la strada in via Caravaggio, traffico tra Fuorigrotta e Vomero. fanpage.it

In via Nuova Bagnoli la palazzina abbandonata da decenni evidentemente sta’ mostrando segni di cedimento, strada interrotta verso Bagnoli mentre le macchine transitano in direzione Fuorigrotta, riteniamo che è giunto il momento dell’abbattimento. - facebook.com facebook

