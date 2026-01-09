Voragine a Fuorigrotta | strada chiusa deviati i bus di linea

Una voragine si è aperta in via Caravaggio a Fuorigrotta, causando la chiusura della strada e disagi alla circolazione. La perdita potrebbe essere legata a problemi alla rete fognaria, e sono stati istituiti percorsi alternativi per i mezzi pubblici di linea. La situazione è sotto monitoraggio per garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità il prima possibile.

