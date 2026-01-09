Voragine a Fuorigrotta | strada chiusa deviati i bus di linea

Da napolitoday.it 9 gen 2026

Una voragine si è aperta in via Caravaggio a Fuorigrotta, causando la chiusura della strada e disagi alla circolazione. La perdita potrebbe essere legata a problemi alla rete fognaria, e sono stati istituiti percorsi alternativi per i mezzi pubblici di linea. La situazione è sotto monitoraggio per garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità il prima possibile.

Un'ampia voragine si è aperta nel quartiere Fuorigrotta, creando non pochi disagi alla viabilità. Lo sprofondamento del manto stradale, forse per problemi alla fogna, è avvenuto in via Caravaggio. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Abc e di Napoli Servizi.Intanto, per consentire le. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

