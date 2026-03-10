Roma, 10 marzo 2026 – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha definito un

Roma, 10 marzo 2026 – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che nel suo primo mandato aveva tracciato il sentiero dell’UE puntando anzitutto sulle rinnovabili con il Green New Deal, fa una virata a favore del nucleare, sostenendo che le due fonti di energia “possono diventare garanti congiunti di indipendenza, sicurezza dell’approvvigionamento e competitività”. Intervenendo a Parigi i n occasione del secondo vertice mondiale sull’energia nucleare organizzato dalla Francia e dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), von der Leyen ha definito l’abbandono dell’energia nucleare civile da parte dell’Europa un “errore strategico”, sostenendo che la guerra in Medio Oriente ha messo a nudo la “vulnerabilità” del continente ai combustibili fossili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Per von der Leyen è stato un “errore strategico” abbandonare il nucleare

