Volpe incastrata nella trappola abusiva salvata dai carabinieri
Una volpe è rimasta intrappolata in un laccio d’acciaio posizionato illegalmente per la cattura di animali selvatici. I Carabinieri Forestali hanno individuato e liberato l’animale, evitando che rimanesse in trappola. L’intervento si è concluso con il salvataggio dell’animale e l’identificazione dell’area in cui la trappola era stata appositamente collocata.
