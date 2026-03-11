Piacenza ha battuto Berlino e conquistato l'accesso alle semifinali della CEV Cup di volley maschile. La squadra ha ottenuto la vittoria grazie ai punti di Bovolenta e Mandiraci. La partita si è svolta in modo deciso, con Piacenza che ha dominato l'incontro. La qualificazione è arrivata al termine di una prestazione convincente.

Piacenza si è qualificata alle semifinali della CEV Cup di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza: dopo aver espugnato la Max-Schmeling Halle con un secco 3-0, i Lupi si sono replicati di fronte al proprio pubblico del PalaBianca, sconfiggendo il Berlin Recycling Volleys per 3-0 (25-21; 29-27; 25-18) nel ritorno dei quarti di finale e proseguendo così la propria avventura in campo continentale. I biancorossi, reduci dalla sconfitta subita contro Modena nella gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto, sono stati bravi a replicare all’allungo piazzato dai tedeschi in avvio del primo set e a rimontare dal 10-16 nel secondo set per poi imporsi ai vantaggi e blindare il passaggio del turno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, Piacenza tramortisce Berlino e si merita la semifinale di CEV Cup con i colpi di Bovolenta e Mandiraci

