volley piacenza sbriga la pratica spagnola e si merita i playoff di cev cup

Piacenza ha battuto facilmente lo Rio Duero Soria negli ottavi di finale della CEV Cup e ora si prepara ai playoff. La squadra si è conquistata il passaggio al turno che precede i quarti di finale, dove troverà anche le squadre eliminate dalla Champions League. La qualificazione arriva dopo due vittorie di fila contro gli spagnoli, dimostrando compattezza e determinazione.

Piacenza si è qualificata ai playoff della CEV Cup di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza: i Lupi si sono meritati l’approdo al turno che precede i quarti di finale, dove entreranno in gioco anche le retrocesse dalla Champions League, grazie al doppio successo ottenuto contro il Rio Duero Soria negli ottavi di finale. Dopo l’affermazione ottenuta settimana scorsa in terra iberica, i biancorossi si sono imposti per 3-1 (25-20; 25-20; 27-29; 25-19) anche di fronte al proprio pubblico del PalaBanca e possono così proseguire il proprio cammino continentale. La quarta forza della Superlega ha allungato brillantemente nel cuore dei primi set, ma nel terzo parziale è stata costretta a inseguire fin dalle battute iniziali (3-8) e non è riuscita a chiudere i conti con il massimo scarto nella serie finale ai vantaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

