Auto elettriche l' Antitrust bacchetta Stellantis Tesla Byd e Volkswagen | Più trasparenza sull' autonomia di percorrenza

L'Antitrust interviene sul mercato delle auto elettriche, chiedendo a Stellantis, Tesla, Byd e Volkswagen di garantire maggiore trasparenza sull’autonomia di percorrenza. La decisione mira a fornire ai consumatori informazioni più precise e affidabili, chiudendo l’istruttoria avviata a febbraio. Una mossa che punta a tutelare gli acquirenti e a promuovere una maggiore chiarezza nel settore in crescita delle vetture a zero emissioni.

Quattro grandi produttori di auto elettriche saranno obbligati a fornire ai consumatori informazioni più chiare e rigorose sull'autonomia chilometrica dei veicoli: lo ha deciso l'Antitrust chiudendo l'istruttoria aperta lo scorso febbraio su Stellantis Europe, Tesla Italy, Byd Industria Italia e.

L'Antitrust bacchetta Tesla, Stellantis, Volkswagen e Byd sulle auto elettriche - Col sospetto di pratiche commerciali scorrette, l'Autorità garante della concorrenza ha avviato un'istruttoria nei confronti di Byd Industria ... ilgiornale.it

Auto elettriche: Antitrust apre un’istruttoria su BYD, Stellantis, Tesla e Volkswagen/ “Pubblicità false” - L'Antitrust ha aperto un'istruttoria sulle auto elettriche dei gruppi BYD, Stellantis, Tesla e Volkswagen con l'ipotesi di pratiche commerciali scorrette Con un comunicato diramato nella giornata di ... ilsussidiario.net

