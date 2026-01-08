Nidi iscrizioni al via dal 13 gennaio Open day per visitare le tre strutture

Dal 13 gennaio al 14 febbraio sono aperte le iscrizioni per le scuole dell’infanzia “Flauto Magico”, “Lampada Magica” e “Tiglio”. Per aiutare le famiglie a conoscere meglio le strutture, le scuole organizzano open day durante i quali sarà possibile visitare gli ambienti, conoscere i progetti educativi e incontrare insegnanti e coordinatori. Un’occasione importante per scegliere la scuola più adatta ai propri figli.

Dal 13 gennaio al 14 febbraio via al le iscrizioni per le scuole dell'infanzia. Per accompagnare le famiglie nella scelta, le comunali " Flauto Magico ", " Lampada Magica " e " Tiglio " aprono le porte per far conoscere spazi, progetti e orientamento pedagogico, insieme alle insegnanti e ai coordinatori. Le date degli open day 21 gennaio, dalle 17.30 alle 19.30; 6 febbraio, dalle 17.30 alle 19.30. Il " Tiglio ", composta da 5 sezioni, si ispira all'orientamento dell' outdoor education, proponendo esperienze dentro e fuori alla scuola, con la natura come spazio privilegiato per un apprendimento attivo e multisensoriale.

