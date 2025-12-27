Le Regione contro il ritorno al nucleare nella centrale di Caorso
«Il sito dell’ex centrale di Caorso va valorizzato, escludendo il ritorno al nucleare». È quanto afferma il consigliere regionale Luca Quintavalla (Pd), sintetizzando il contenuto dell’ordine del giorno, di cui è primo firmatario, approvato dall’Assemblea legislativa regionale nella serata di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
