Vlahovic l’ultimo attaccante sulla faccia della terra? Juventus valuta queste alternative

La Juventus sta considerando diverse opzioni in attacco, dopo che Dusan Vlahovic è stato indicato come possibile ultima scelta. La società sta valutando vari giocatori per rinforzare il reparto offensivo, senza escludere nessuna possibilità. La decisione riguarda diverse candidature e piani alternativi, mentre il futuro dell’attaccante serbo continua a essere al centro delle discussioni.

Dusan Vlahovic sembra diventato l’ultimo attaccante sulla faccia della terra, ma così non è. Andiamo a vedere tutte le alternative che la Juventus dovrebbe prendere in considerazione. Alla ricerca di una punta titolare per il prossimo anno i bianconeri devono fare delle valutazioni intelligenti sotto diversi punti di vista. (ANSA) Calciomercato.it In quattro stagioni e mezzo alla Juventus questa, l’unica in cui ha avuto un infortunio che l’ha tenuto per tre mesi fuori, è risultata la migliore. I tifosi, e anche molti opinionisti, hanno la memoria corta, scordano quanto fosse criticato questo calciatore appena sei mesi fa e ora lo glorificano solo perché chi l’ha sostituito (Openda e David ndr) è riuscito nell’impresa di fare anche peggio di lui. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

