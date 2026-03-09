L'allenatore dell'Udinese sta considerando due opzioni tattiche riguardo alla presenza di David nella prossima partita contro la Juventus. Si sta valutando se farlo riposare o impiegarlo in campo, in vista dell'assenza eventuale di un altro attaccante. La decisione finale dipende dalle valutazioni dello staff tecnico e dalla strategia adottata per la sfida.

all’impiego del centravanti canadese. In vista della trasferta contro l’ Udinese, Luciano Spalletti si trova di fronte a un rebus offensivo non banale, alimentato dai dubbi sulla condizione e sulla fiducia di Jonathan David. Con Vlahovic destinato inizialmente alla panchina, il tecnico toscano sta studiando due soluzioni alternative per scardinare la difesa friulana. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La prima opzione prevede l’avanzamento tattico di Weston McKennie nel ruolo di prima punta “atipica”. Si tratterebbe di un ritorno al passato, ricalcando l’assetto già visto nella gara d’andata contro il Galatasaray, con un tridente di pura fantasia alle sue spalle composto da Conceição, Yildiz e Boga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Udinese Juve, turno di riposo per David? Spalletti valuta queste due alternative tattiche

