Una maestra italiana, nota sui social media, ha condiviso un messaggio in cui invita a vivere il presente senza preoccuparsi di condividere tutto online. Secondo lei, il vero valore sta nel godersi i momenti senza pensarci troppo, perché sono quelli che si ricorderanno nel tempo. L’appello è a non “postare” continuamente, ma a concentrarsi sull’esperienza diretta, lasciando che le emozioni si imprimano nella memoria.

di Antonia Casini Pensare a vivere il momento e non a postarlo. Un consiglio semplice, che sembrerebbe scontato, eppure per una delle maestre d’Italia, diventata famosa grazie ai social sui quali però invita a riflettere, perché sono solo mezzi, il segreto è proprio questo. Vania Franchi di Lucca ma che adesso vive al Nord, è un’insegnante della scuola primaria conosciuta per i suoi video youtube in cui mostra brevi lezioni, consigli educativi e lavoretti. Qualche anno fa c’era anche lei sul prato verde tinto di bianco dai monumenti a celebrare i 100 giorni dalla maturità. "Ho frequentato l’istituto magistrale e fatto gli esami in quarta, ero ancora minorenne". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Vivete il momento non ‘postatelo’ . Lo ricorderete sempre"

Articoli correlati

Provaci ancora Sam: così Altman sbaglia sempre il momentoIl ceo di OpenAI dice sempre la cosa giusta nel momento sbagliato, o la cosa sbagliata nel momento giusto, o la cosa sbagliata nel momento sbagliato,...

Kate Middleton sempre elegante e alla moda: il marrone cioccolato è il colore del momentoLook monocromatico per Kate Middleton, che ha scelto il marrone per l'incontro con l'arcivescovo di Canterbury: è la nuance dell'inverno, la più...

L’atomo in realtà non esiste! Allora cosa c’è lì Te lo spiego.

Aggiornamenti e notizie su Vivete il momento non 'postatelo' Lo...

Temi più discussi: Vivete il momento non ‘postatelo’ . Lo ricorderete sempre; Sono così contenta di vivere questo momento. La gente sarà libera. Così Shiva Amini, ex giocatrice della nazionale iraniana di futsal, nata intorno al 1989, è diventata un simbolo di ribellione contro il regime teocratico, alla notizia della morte di Ali Khamenei.; Conferenza-spettacolo Indomite. Donne che hanno scelto il proprio destino; Vivere l’ADHD: Adattare il proprio mondo e adattarsi per stare nel mondo. E i farmaci….

VIVERE IL MOMENTOPensare meno, ricordare e immaginare e aspettare meno. Prendere subito quello che c'è e basta. Vivere il momento. Se per caso avete ancora da qualche parte il giornale di ieri, provate a rileggere un ... avvenire.it

Primo bacio: come gestire l’imbarazzo e vivere al meglio questo momento specialeIl primo bacio: un momento che segna una piccola, grande svolta e non solo a livello di relazione, ma anche a livello emotivo. È un mix tra paura, curiosità ed eccitazione, in cui l’ansia è parte ... dilei.it

Non dite che vivete in auto perché BYD prende tutto alla lettera. Siamo nel futuro, un’auto che praticamente ti permette di vivere abitudini e comfort che solitamente viviamo a casa. Incredibile! È tutto vero! BYD Dolphin Surf, dal design compatto e stiloso, è co - facebook.com facebook

Voi veramente vivete su un altro pianeta x.com