Kate Middleton sempre elegante e alla moda | il marrone cioccolato è il colore del momento
Kate Middleton torna a sorprendere con il suo stile semplice e raffinato. Durante l’incontro con l’arcivescovo di Canterbury, ha indossato un look monocromatico marrone cioccolato, il colore più in voga di questa stagione. La duchessa si conferma tra le più eleganti e alla moda, scegliendo un tono caldo e versatile che si adatta perfettamente all’inverno.
Look monocromatico per Kate Middleton, che ha scelto il marrone per l'incontro con l'arcivescovo di Canterbury: è la nuance dell'inverno, la più trendy.🔗 Leggi su Fanpage.it
Il marrone, questo (s)conosciuto: elogio di un colore spesso sottovalutato nella moda maschile.
Tendenze colore capelli per l’inverno, inizia la rivoluzione brunette: è il momento della chioma cioccolato
L'inverno porta con sé nuove tendenze colore per i capelli, tra cui spicca la rivoluzione brunette.
