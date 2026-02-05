Kate Middleton sempre elegante e alla moda | il marrone cioccolato è il colore del momento

Da fanpage.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kate Middleton torna a sorprendere con il suo stile semplice e raffinato. Durante l’incontro con l’arcivescovo di Canterbury, ha indossato un look monocromatico marrone cioccolato, il colore più in voga di questa stagione. La duchessa si conferma tra le più eleganti e alla moda, scegliendo un tono caldo e versatile che si adatta perfettamente all’inverno.

Look monocromatico per Kate Middleton, che ha scelto il marrone per l'incontro con l'arcivescovo di Canterbury: è la nuance dell'inverno, la più trendy.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Il marrone, questo (s)conosciuto: elogio di un colore spesso sottovalutato nella moda maschile.

Tendenze colore capelli per l'inverno, inizia la rivoluzione brunette: è il momento della chioma cioccolato

L'inverno porta con sé nuove tendenze colore per i capelli, tra cui spicca la rivoluzione brunette.

