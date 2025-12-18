Enrico Diacci è il nuovo Presidente dell’Unione delle Terre d’Argine

Enrico Diacci ha assunto il ruolo di nuovo Presidente dell’Unione delle Terre d’Argine, segnando un importante passaggio di testimone durante l’ultima seduta del Consiglio. Un momento di svolta che apre una nuova fase di impegno e prospettive per l’ente, con la volontà di rafforzare il territorio e promuovere iniziative innovative a beneficio della comunità.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.