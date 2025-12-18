Enrico Diacci è il nuovo Presidente dell’Unione delle Terre d’Argine
Enrico Diacci ha assunto il ruolo di nuovo Presidente dell’Unione delle Terre d’Argine, segnando un importante passaggio di testimone durante l’ultima seduta del Consiglio. Un momento di svolta che apre una nuova fase di impegno e prospettive per l’ente, con la volontà di rafforzare il territorio e promuovere iniziative innovative a beneficio della comunità.
Mercoledì sera, durante la seduta del Consiglio, si è tenuto il passaggio di consegne alla presidenza dell’Unione delle Terre d’Argine. Lo statuto dell’ente stabilisce infatti che a turno i sindaci dei quattro comuni svolgano il ruolo di presidente, alternandosi ogni diciotto mesi.Daniela Tebasti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Sicurezza in casa, torna il bando dell’Unione Terre d’Argine: 150 mila euro per i cittadini
Leggi anche: Sicurezza in casa, torna il bando dell’Unione Terre d’Argine: 150 mila euro per i cittadini
Sant'Antonio in Mercadello ha una nuova piazza. E' stata inaugurata ieri pomeriggio dal sindaco Enrico Diacci con il vescovo mons. Erio Castellucci e l'assessore regionale alle politiche per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, Davide Baruffi. Leggi qui - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.