Enrico Diacci è il nuovo Presidente dell’Unione delle Terre d’Argine

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enrico Diacci ha assunto il ruolo di nuovo Presidente dell’Unione delle Terre d’Argine, segnando un importante passaggio di testimone durante l’ultima seduta del Consiglio. Un momento di svolta che apre una nuova fase di impegno e prospettive per l’ente, con la volontà di rafforzare il territorio e promuovere iniziative innovative a beneficio della comunità.

enrico diacci 232 il nuovo presidente dell8217unione delle terre d8217argine

© Modenatoday.it - Enrico Diacci è il nuovo Presidente dell’Unione delle Terre d’Argine

Mercoledì sera, durante la seduta del Consiglio, si è tenuto il passaggio di consegne alla presidenza dell’Unione delle Terre d’Argine. Lo statuto dell’ente stabilisce infatti che a turno i sindaci dei quattro comuni svolgano il ruolo di presidente, alternandosi ogni diciotto mesi.Daniela Tebasti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Sicurezza in casa, torna il bando dell’Unione Terre d’Argine: 150 mila euro per i cittadini

Leggi anche: Sicurezza in casa, torna il bando dell’Unione Terre d’Argine: 150 mila euro per i cittadini

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.