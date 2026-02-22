Termini il Papa denuncia | Disuguaglianze sociali dignità negata

Papa Leone XIV visita la parrocchia del Sacro Cuore a Termini, denunciando le crescenti disuguaglianze sociali e la negazione della dignità. Durante l'incontro, il Pontefice ha incontrato famiglie e giovani che vivono in condizioni di marginalità, sottolineando l’urgenza di intervenire. La visita si è concentrata sulla realtà quotidiana di chi lotta per un po’ di speranza tra le strade affollate e i quartieri più svantaggiati di Roma.

Termini, tra speranza e marginalità: il Papa al cuore delle contraddizioni romane. Roma, 22 febbraio 2026 – Una visita toccante e densa di significato quella di Papa Leone XIV alla parrocchia del Sacro Cuore, nel cuore di Termini. Il Pontefice ha espresso la sua attenzione verso le sfide che la comunità parrocchiale e l’intera zona circostante si trovano ad affrontare, sottolineando la convivenza di elementi di benessere e di disagio sociale in un contesto urbano complesso e spesso contraddittorio. Centinaia di persone hanno accolto il Papa, testimoniando un forte legame con la Chiesa e un desiderio di speranza in un quartiere che necessita di un costante impegno sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Papa denuncia l’aborto come minaccia alla pace, ricordando il messaggio di Madre Teresa sulla dignità della vita.Il Papa torna a parlare di aborto, definendolo una minaccia alla pace.

Episodio di assistenza negata: “Emergenza dignità al Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio”Le Segreterie Provinciali di FP CGIL, UIL FPL, FIALS, Nursing Up e USB PI segnalano un nuovo episodio di assistenza negata presso l’ospedale San Pio.

