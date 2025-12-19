Fabbriche in crisi in manovra una norma che favorisce le riconversioni belliche
Fondi pubblici verrebbero messi a disposizione per queste riconversioni, sottraendoli a welfare, sanità pubblica, scuole, strade, ecc. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Manovra, spunta la norma per produrre più armi; Emendamento del governo alla manovra per “rafforzare le capacità industriali della difesa riferite a…; Il governo infila nella Manovra 2026 una legge per produrre più armi: cosa cambia.
In manovra una norma che favorisce le riconversioni belliche: l'idea del governo e il caso della Rwm in Sardegna - La fabbrica tedesca di armamenti potrebbe diventare il primo caso coperto da 'interesse strategico per la difesa nazionale'. notizie.tiscali.it
Manovra, spunta la norma per produrre più armi - Una riformulazione all'emendamento del Governo introduce la possibilità di «realizzazione, ampiamento e conversione delle capacità industriali della ... avvenire.it
Il governo vuole produrre più armi e infila nella Manovra una legge per convertire le fabbriche - Bisogna "rafforzare le capacità industriali della difesa" per aumentare la "produzione" e il "commercio di armi" ... fanpage.it
Prima dello sciopero della Cgil, le proteste degli operai liguri hanno illuminato una frattura sociale. La crisi dell’acciaieria lacera la comunità che attorno alle fabbriche ha costruito coscienza e benessere - facebook.com facebook
Avs apre la crisi con Todde in Sardegna: "In giunta diremo no all'ampliamento della fabbrica di armi Rwm". Imbarazzo nel M5s. Di @LucaRoberto11 x.com
