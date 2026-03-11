Vita d’inferno a causa dei bulli | il questore ammonisce 5 giovanissimi

Il questore ha emesso un ammonimento nei confronti di cinque giovani, accusati di aver perpetrato atti di bullismo nei confronti di un coetaneo, vittima di intimidazioni e comportamenti vessatori fin dall’inizio dell’anno scolastico. I fatti si sono verificati a Perugia e sono stati denunciati dopo mesi di episodi persecutori. La decisione è stata presa per fermare le condotte aggressive dei giovani coinvolti.

Perugia, 11 marzo 2026 – Per mesi, dall’inizio dell’anno scolastico, è stato vittima delle intimidazioni e dei comportamenti vessatori e persecutori dei coetanei. Poi ha trovato la forza di denunciare e ora il questore della provincia di Perugia ha emesso cinque provvedimenti di ammonimento nei confronti di altrettanti giovani. Le indagini. Gli accertamenti del personale della divisione anticrimine hanno avuto origine da un'istanza presentata da un minore alla stazione dei carabinieri di una città della provincia di Perugia nell'ottobre scorso. Il giovane ha riferito appunto di essere vittima, sin dall'inizio dell'anno scolastico, di comportamenti persecutori messi in atto da un gruppo di ragazzi nel tragitto casa-scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

