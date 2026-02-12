In provincia, i reati dei giovanissimi sono aumentati del 50% dal 2019. Il questore mette in guardia i genitori: devono stare più attenti. La situazione peggiora di anno in anno, e i numeri lo confermano.

Uno scenario che peggiora di anno in anno, e che registra purtroppo un aumento sostanziale dei reati commessi dai giovani nella nostra provincia. Ne ha parlato martedì pomeriggio il questore Claudio Mastromattei, mentre era ospite a Cesena, al liceo scientifico ‘Righi’: affiancato dall’ispettore della polizia posta Ulrico Bardari, ha affrontato il tema del cyberbullismo, dell’uso dei dispositivi e delle comunicazioni social di fronte a un pubblico di insegnanti e genitori (erano presenti la preside Lorenza Prati e l’assessora alla scuola del Comune di Cesena Maria Elena Baredi). "Oggi è cambiato il vocabolario dei reati più diffusi e degli interventi della polizia – ha detto il questore Mastromattei –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I reati dei giovanissimi. Il questore: "Dal 2019 sono aumentati del 50%. I genitori siano attenti"

