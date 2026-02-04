Giro di vite sullo spaccio | il questore ' ammonisce' due giovani di Fabriano e Cerreto

Il questore di Ancona ha consegnato un avviso a due giovani, uno di Fabriano e l’altro di Cerreto d’Esi, per aver avuto a che fare con lo spaccio di droga. La misura serve a mettere in guardia i ragazzi, che rischiano sanzioni più dure se continueranno a comportarsi nello stesso modo. La polizia ha intensificato i controlli nelle due zone, cercando di arginare il fenomeno prima che diventi troppo difficile da gestire.

Fabriano (Ancona), 4 febbraio 2026 - Giro di vite contro lo spaccio: il questore di Ancona ‘avvisa’ due giovani residenti tra Fabriano e Cerreto d’Esi. L’ombra dello spaccio si allunga sull’entroterra anconetano, ma la risposta delle istituzioni non si è fatta attendere. Il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha firmato nelle ultime ore due provvedimenti di avviso orale nei confronti di altrettanti giovani residenti a Fabriano e a Cerreto d’Esi. Si tratta di una misura di prevenzione dal forte valore deterrente, scaturita da un episodio di cronaca avvenuto solo pochi giorni fa tra le vie di Perugia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giro di vite sullo spaccio: il questore 'ammonisce' due giovani di Fabriano e Cerreto Approfondimenti su Fabriano Cerreto Giro di spaccio in corte Lambruschini: arrestati due giovani con panetti e ovuli di hashish Controlli anticrimine a Bari e provincia: giro di vite contro spaccio e violenze Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Fabriano Cerreto Argomenti discussi: Lavoratori in nero nei cantieri: giro di vite; Il pressing del Governo sullo scudo agli agenti per decreto legge; Amazon Fire TV blocca l'installazione delle app pirata: stop anche al sideload; Pacchetto sicurezza, confronto Governo - Quirinale. Fire TV Stick, altro giro di vite sulla pirateria: bloccati i sideload delle app pirataAmazon prosegue la sua personale battaglia contro chi usa la Fire TV Stick come dispositivo per vedere contenuti illeciti: dopo gli avvisi e il blocco all'avvio ora le app pirata non possono nemmeno e ... dday.it Prodotti da costruzione, giro di vite sull’emissione di sostanze nociveDai materiali di riciclo ai prodotti per le costruzioni, dai calcestruzzi preconfezionati ai serramenti, dai laterizi alla rubinetteria. Le novità (in raccordo con le regole Ue) per chi produce, utili ... ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com In via Mattei il primo locale colpito dal giro di vite scattato dopo il rogo di Capodanno, cancellate per prudenza le serate in diversi altri locali. Il Tpo: «Stretta punitiva che risparmia i big» - facebook.com facebook La recente sentenza della Consulta e il giro di vite in arrivo nei prossimi mesi da Bruxelles mettono nuovi paletti ai proprietari. Che, a questo punto, si troveranno preclusa la possibilità di locare le loro case per finalità turistiche x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.