Vita di coppia | istruzioni per l' uso | il nuovo servizio per affrontare con consapevolezza questo percorso

Venerdì 13 marzo il Comune di Verona aprirà le iscrizioni a un nuovo corso intitolato “Vita di coppia: istruzioni per l'uso”. Il percorso formativo è rivolto a coppie interessate a approfondire aspetti legati alle scelte affettive, giuridiche e familiari della vita in comune. L'iniziativa mira a fornire strumenti pratici e conoscenze utili per affrontare con maggiore consapevolezza il percorso di coppia.

Gli incontri prenderanno il via mercoledì 15 aprile e si terranno ogni mercoledì fino al 27 maggio 2026, dalle 18.15 alle 19.45, presso la Sala Conferenze del Centro Tommasoli, Via Perini 7, Verona. Il progetto è realizzato in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Verona (qui il programma completo). «Siamo molto soddisfatte dell’avvio di questo percorso che integra un nuovo servizio del Comune di Verona alla città – ha dichiarato la vicesindaca e assessora alla Parità di genere Barbara Bissoli – che si propone di favorire la più ampia conoscenza e consapevolezza su diritti e doveri delle persone adulte che avviano percorsi laici di vita in coppia, anche in una prospettiva di genitorialità. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Articoli correlati

Leggi anche: Da Mattarella cinque messaggi per affrontare con forza e consapevolezza il nuovo anno

Bollette, istruzioni per l'uso: due serate per capire il "nuovo scontrino" ed evitare salassiLe temperature gelide di questi giorni non fanno decisamente ben sperare per quanto riguarda le bollette che arriveranno nelle famiglie della nostra...

A minor star pursued a top celeb; he realized she loved only his heart, but he had fallen for her.

Una raccolta di contenuti su Vita di coppia istruzioni per l'uso il...

Discussioni sull' argomento VIDEO | Partono le iscrizioni per il corso Vita di coppia, istruzioni per l'uso; Relazioni e diritti: a Verona il corso sulla vita di coppia; Bra Comune Amico della Famiglia; Marzo 2026: 10 nuovi ristoranti nella Guida MICHELIN Italia.

Coppia: come evitare che lo smartphone diventi il terzo incomodoAd affrontare il tema, in occasione di San Valentino, è un’indagine promossa da Unobravo, servizio di psicologia online e Società Benefit, che ha analizzato proprio l’impatto del digitale sulle ... iodonna.it

Vita Il dolce tuo sguardo carezzo' Il mio cuore in frantumi, come onda smisurata attraverso'. Impeto irrequieti di nostalgia e nel languido tramonto del tempo apri squarci di luce dentro l'anima come un caldo respiro di vita! Maria Rita Cuccurullo - facebook.com facebook

#10marzo 1946. Per la prima volta le donne esercitano il diritto di voto, attivo e passivo, votano e sono votate. Oggi a Wikiradio Patrizia Gabrielli ripercorre la traiettoria di vita di quattro sindache, dalla più giovane, Caterina Tufarelli Palumbo, sindaca di San So x.com