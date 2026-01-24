Da Mattarella cinque messaggi per affrontare con forza e consapevolezza il nuovo anno

Il presidente Mattarella ha condiviso cinque messaggi fondamentali per affrontare il nuovo anno, sottolineando l'importanza di pace, giustizia, democrazia, donne e giovani come pilastri della società italiana. Le sue parole invitano a riflettere sulla responsabilità collettiva nel costruire un futuro più consapevole e sostenibile, in un contesto di continuità e impegno civico. Questi messaggi rappresentano una guida per affrontare le sfide del 2026 con equilibrio e determinazione.

di Flavia Belladonna, Comitato dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato nel sito ASviS dell’ 8 gennaio 2026 Il presidente ha chiuso il 2025 ricordando che pace e giustizia, democrazia, donne e giovani sono la forza dell’Italia. Un “manifesto della sostenibilità”, in linea con l’Agenda 2030, che invita alla responsabilità e all’impegno di ognuno di noi. 80126 “ La nostra vera forza, la coesione sociale nella libertà e democrazia, ci ha consentito di fare dell’Italia il grande Paese che è oggi ”. Sono queste le parole con cui il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha chiuso il 2025.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Mattarella, il messaggio di fine anno

Argomenti discussi: Mattarella: Il lancio dei Giochi alla Scala e all'Arena di Verona sono una sottolineatura solenne che lega arte e sport; Democrazia alla prova, inaugurata la tre giorni con un messaggio di Mattarella; QI 97 troppo alto: un atleta autistico con cinque medaglie mondiali escluso dalle Paralimpiadi.

