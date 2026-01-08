Bollette istruzioni per l' uso | due serate per capire il nuovo scontrino ed evitare salassi

In vista delle prossime bollette, è importante conoscere il funzionamento del nuovo sistema di pagamento e le modalità di lettura dello scontrino. Due serate informative offriranno chiarimenti utili per evitare sorprese e gestire al meglio i consumi durante questa stagione fredda. Un’opportunità per capire come leggere correttamente le bollette e affrontare con maggiore consapevolezza i costi energetici in questi mesi.

Le temperature gelide di questi giorni non fanno decisamente ben sperare per quanto riguarda le bollette che arriveranno nelle famiglie della nostra provincia nelle prossime settimane. Purtroppo, i costi energetici sono una voce sempre crescente nell'economia domestica degli italiani.

