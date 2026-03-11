Vis-Ternana | 42 punti e il rischio dei tiri da fuori area

La partita tra Vis Pesaro e Ternana si gioca sabato alle 17:30 al Benelli. La Vis Pesaro, con 42 punti, cerca di avvicinarsi alle Fere, che occupano una posizione importante in classifica. La sfida è fondamentale per il piazzamento nella zona playoff, e uno dei punti chiave potrebbe essere il rischio di concedere tiri da fuori area.

La Vis Pesaro ha avviato l’operazione per agganciare le Fere, ma deve fare i conti con la Ternana. La sfida di sabato alle 17:30 al Benelli è decisiva per il piazzamento nella zona playoff. Un risultato positivo porterebbe i biancorossi a quota 42 punti, consolidando la posizione in un girone affollato dove sette squadre si contendono quattro posti. L’attenzione massima va posta sui tiratori della squadra ospite, capaci di segnare da fuori area come nessuno nel campionato. Il risveglio marzolino e il centrocampo vincente. L’inizio di marzo ha segnato una svolta netta per la squadra pesarese. Dopo un periodo di risultati negativi, definiti come un buco nero, la squadra di Stellone ha ritrovato la sua identità originaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

