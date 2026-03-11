Vis parte l’operazione aggancio Ma occhio ai tiratori della Ternana

La Vis ha avviato l'operazione aggancio, con il team determinato a risalire la classifica. La squadra si presenta con un rinnovato senso di fiducia e una maggiore consapevolezza delle proprie capacità. Dopo un periodo difficile, la formazione sembra aver ritrovato la sua identità, rafforzata dall’esperienza negativa passata. Tuttavia, deve fare attenzione ai tiratori della Ternana, pronti a mettere in difficoltà la difesa.

Su tutto, il pieno di fiducia. E la ritrovata consapevolezza. Vincere aiuta a vincere, si sapeva. Una volta uscita dal buco nero dei risultati, è tornata la Vis che conoscevamo. Capace di rifilare tre gol in trasferta a una Juve in gran salute e archiviare la pratica salvezza con 7 giornate di anticipo. Il risveglio marzolino, oltre a spazzar via certe angosce, intanto è servito alla riconquista della zona playoff. Traguardo obiettivamente alla portata dei biancorossi, e suscettibile di incremento gerarchico visto il grande affollamento in zona, con 7 squadre in 4 punti. A partire dalla sfida di sabato al Benelli con la Ternana (ore 17,30), che si annuncia avvincente e offre la possibilità di agganciare a quota 42 le Fere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

