Ticket per importi non dovuti Ausl Romagna | Errori limitati Oltre 290mila lettere inviate nel 2025

Nel 2025, l'Ausl Romagna ha inviato circa 293.490 comunicazioni riguardanti ticket sanitari insoluti per prestazioni erogate nel 2024 e anni precedenti. La maggior parte di queste lettere riguarda importi non dovuti o errori di gestione, con un’incidenza limitata rispetto al totale delle comunicazioni inviate. Questo monitoraggio aiuta a migliorare l’efficienza del servizio e a ridurre eventuali disguidi per i cittadini.

"Nel 2025 Ausl Romagna ha spedito in forma massiva 293.490 lettere relative a ticket insoluti per prestazioni erogate nell'anno 2024 e precedenti. L'attività di recupero crediti utilizza informazioni e dati generati da applicativi informatici diversi, afferenti a tutti e tre gli ambiti. Ausl, sollecito ticket non dovuti. L'azienda spiegaPer questo, fin da subito, sulla base delle segnalazioni pervenute dall'utenza, l'Ausl ha provveduto ad individuare le casistiche. Si tratta di casistiche limitate, che riguardano il pagamento non ... Ravenna, ticket non pagati e solleciti sbagliati: arriva la risposta dell'Ausl RomagnaNegli scorsi giorni, in relazione alle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini sull'invio errato di solleciti per il pagamento del ticket, ...

