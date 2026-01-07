Violenza di genere il piano del Regno Unito | educare al consenso e al rispetto fin dai banchi di scuola
Il governo del Regno Unito ha annunciato un piano per ridurre la violenza di genere, concentrandosi sull’educazione nelle scuole. L’obiettivo è promuovere il rispetto e il consenso tra i giovani, intervenendo fin dai primi anni di formazione. Questa strategia mira a prevenire comportamenti violenti e a creare un ambiente scolastico più sicuro e rispettoso per tutti.
Il governo britannico mira a dimezzare la violenza sulle donne entro dieci anni investendo sulla prevenzione nelle scuole per educare i ragazzi al rispetto e al consenso. La strategia coinvolge docenti e famiglie per contrastare gli stereotipi maschili tossici e l'influenza negativa dei social media prima che sfocino in reati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
