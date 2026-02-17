Omicidio di Armando Tortolani il pm chiede 24 anni per Luca Agostino

Luca Agostino, 45 anni di Villa Latina, rischia 24 anni di carcere per aver ucciso Armando Tortolani il 19 maggio 2024, a causa di una lite scoppiata improvvisamente. La Procura ha chiesto questa condanna durante le discussioni davanti alla Corte di Cassino, mentre i dettagli della colluttazione emergono nel corso del processo.

Sono iniziate davanti alla Corte di Assise di Cassino le discussioni nel processo a carico di Luca Agostino, 45 anni, di Villa Latina, imputato per l’omicidio volontario del compaesano Armando Tortolani, ucciso il 19 maggio 2024 al culmine di una lite che, secondo l’accusa, affonderebbe le radici in un episodio avvenuto la sera precedente in un pub del paese. A presiedere il collegio della Corte di Assise di Cassino è il presidente Lucio Aschettino, giudice a latere Antonio Falchi Delitala. Ad aprire la fase delle discussioni è stata il sostituto procuratore Chiara Fioranelli, che ha ripercorso in modo analitico le ore precedenti e successive al delitto, soffermandosi in particolare su quanto accaduto la sera del 18 maggio nel pub di Villa Latina.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Omicidio di Armando Tortolani, il processo entra nella fase decisivaIl processo contro Luca Agostino, il 45enne di Villa Latina, sta per arrivare alla fine.

