violenta la figlia della convivente condannato a 6 anni e 4 mesi

La Spezia, un uomo di 35 anni è stato condannato a 6 anni e 4 mesi di carcere per aver violentato la figlia della convivente, allora ancora adolescente. La sentenza arriva dopo mesi di indagini e testimonianze che hanno portato alla luce un grave episodio di violenza domestica.

La Spezia, 11 febbraio 2026 – E’ stato condannato alla pena di 6 anni e 4 mesi lo spezzino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina, al tempo dei fatti ancora adolescente. La sentenza è arrivata ieri mattina in Tribunale a Spezia chiudendo una vicenda iniziata qualche anno fa dopo la denuncia presentata dagli psicologi dell’Asl 5 alle forze dell’ordine. Il giudice dell’udienza preliminare Tiziana Lottini lo ha condannato alla pena di 6 anni e 4 mesi riducendo le richieste del pubblico ministero Alessandra Conforti che aveva chiesto la condanna a 8 anni. Una brutta storia nata all’interno delle mura domestiche e di un legame affettivo che sembrava consolidato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un uomo di 73 anni è stato condannato a otto anni di reclusione per violenza sessuale sulla figlia minorenne della convivente, oltre a maltrattamenti e minacce.

