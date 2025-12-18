Viola più volte il divieto di dimora | 34enne arrestato e portato in carcere

Un 34enne è stato arrestato e condotto in carcere per aver più volte violato il divieto di dimora. La Polizia Locale ha intervenuto per fermarlo, dopo averlo già arrestato in passato in relazione a un inseguimento e al possesso di oltre 400 grammi di droga. Un episodio che sottolinea l’importanza del rispetto delle misure restrittive e della lotta al crimine.

© Ecodibergamo.it - Viola più volte il divieto di dimora: 34enne arrestato e portato in carcere LA POLIZIA LOCALE. Nei mesi scorsi era stato arrestato dopo un inseguimento e trovato in possesso di oltre 400 grammi di stupefacenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it Leggi anche: Viola più volte il divieto di avvicinamento all’ex moglie: arrestato 45enne Leggi anche: Viola più volte il divieto di avvicinamento alla ex compagna, 37enne arrestato Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Viola per 2 volte divieto di avvicinamento alla madre, arrestato - Un uomo di 39 anni è stato arrestato due volte in due giorni dai carabinieri della Compagnia di Macomer per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre, disposta dal ... ansa.it Viola divieto avvicinamento a ex, 20enne arrestato ad Andria - Nonostante lei più volte lo abbia rifiutato arrivando a denunciarlo dopo la fine della loro relazione, lui non si è rassegnato e violando il divieto di avvicinamento a cui era sottoposto, avrebbe ... ansa.it Viola il divieto di avvicinamento. Perseguita la ex due volte: arrestato - Un 44enne ha minacciato e picchiato la donna: per il giudice non poteva più presentarsi a casa sua. ilrestodelcarlino.it Viola più volte la misura: la Polizia di Stato esegue l’ordinanza di custodia cautelare in carcere Nella giornata di ieri, personale della polizia giudiziaria del Commissariato di P.S. di Ventimiglia traeva in arresto un giovane pregiudicato locale in esecuzione di u - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.