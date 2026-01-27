Accordo Ue-India nuovi spiragli per vino e olio toscani Export regionale in aumento del 17%

Da lanazione.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’accordo commerciale tra l’Unione Europea e l’India rappresenta un’opportunità significativa per il settore vinicolo e olivicolo toscano. Grazie a questa intesa, le esportazioni di vino e olio toscani registrano un aumento del 17%, aprendo nuovi mercati e favorendo la ripresa delle produzioni regionali. Questa collaborazione può contribuire a rafforzare la presenza italiana a livello internazionale, sostenendo le imprese locali e valorizzando i prodotti di qualità.

Firenze, 27 gennaio 2026 – Lo definiscono già un accordo “storico”: l’intesa commerciale raggiunta oggi fra Unione europea e India apre un mercato gigantesco per le produzioni europee, in particolare per vino e olio, due filiere che in Toscana stanno pagando caro gli effetti dei dazi introdotti dall’amministrazione Trump, ma anche della svalutazione del dollaro. Si riaccendono dunque le speranze di ripresa del made in Tuscany e a confermarlo è il presidente dell’Unione italiana vini, Lamberto Frescobaldi.  “Questa partnership – commenta – offre una possibilità commerciale in un mercato con una classe media in rapida ascesa, ma soprattutto rappresenta una reazione chiara e positiva dell'Ue alle tensioni geoeconomiche sofferte dal Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

accordo ue india nuovi spiragli per vino e olio toscani export regionale in aumento del 17

© Lanazione.it - Accordo Ue-India, nuovi spiragli per vino e olio toscani. Export regionale in aumento del 17%

Approfondimenti su Eu India

Accordo India-Ue, tagli dei dazi su auto, olio e vino europei: i vantaggi per l’Italia

L’accordo tra India e Ue, che prevede la riduzione dei dazi su auto, olio e vino europei, rappresenta un passo importante verso un accordo di libero scambio.

L'Ue sigla con l'India il più grande accordo di libero scambio di sempre: giù i dazi su auto, vino e olio (restano fuori i "prodotti a rischio")

L'accordo di libero scambio tra Ue e India rappresenta il più grande mai siglato, riducendo i dazi su auto, vino e olio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Eu India

Argomenti discussi: Nuova alleanza | L’accordo del secolo tra India e Unione europea; UE e India firmano l’accordo che cambia gli equilibri globali; Accordo di libero scambio con l'India: la firma è vicina e l'Unione europea cerca alternative al protezionismo di Trump; Accordo Ue-India: possibile crollo dei dazi su vino e olio d’oliva.

accordo ue india nuoviUE – India, accordo storico: dazi auto da 110% a 10%Scopri il nuovo accordo di libero scambio tra UE e India che promette di rivoluzionare il commercio soprattutto nel settore automotive. sicurauto.it

accordo ue india nuoviAccordo UE-India, arriva la svolta storica. Cosa prevede?Storico accordo commerciale tra UE e India. Riduzione dei dazi su vino, olio, alimentari e auto. Un’intesa che rafforza i legami economici e apre nuovi mercati. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.