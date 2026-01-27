L’accordo commerciale tra l’Unione Europea e l’India rappresenta un’opportunità significativa per il settore vinicolo e olivicolo toscano. Grazie a questa intesa, le esportazioni di vino e olio toscani registrano un aumento del 17%, aprendo nuovi mercati e favorendo la ripresa delle produzioni regionali. Questa collaborazione può contribuire a rafforzare la presenza italiana a livello internazionale, sostenendo le imprese locali e valorizzando i prodotti di qualità.

Firenze, 27 gennaio 2026 – Lo definiscono già un accordo “storico”: l’intesa commerciale raggiunta oggi fra Unione europea e India apre un mercato gigantesco per le produzioni europee, in particolare per vino e olio, due filiere che in Toscana stanno pagando caro gli effetti dei dazi introdotti dall’amministrazione Trump, ma anche della svalutazione del dollaro. Si riaccendono dunque le speranze di ripresa del made in Tuscany e a confermarlo è il presidente dell’Unione italiana vini, Lamberto Frescobaldi. “Questa partnership – commenta – offre una possibilità commerciale in un mercato con una classe media in rapida ascesa, ma soprattutto rappresenta una reazione chiara e positiva dell'Ue alle tensioni geoeconomiche sofferte dal Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accordo Ue-India, nuovi spiragli per vino e olio toscani. Export regionale in aumento del 17%

L’accordo tra India e Ue, che prevede la riduzione dei dazi su auto, olio e vino europei, rappresenta un passo importante verso un accordo di libero scambio.

L'accordo di libero scambio tra Ue e India rappresenta il più grande mai siglato, riducendo i dazi su auto, vino e olio.

