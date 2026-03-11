Parigi-Nizza Vingegaard vince 4 a tappa ed è nuovo leader

Nella quarta tappa della Parigi-Nizza, Jonas Vingegaard ha conquistato il successo e si è preso la fascia di leader della corsa. La gara ha visto una svolta significativa nella classifica generale, con Vingegaard che ha battuto gli avversari in uno sprint finale. La tappa si è conclusa con la vittoria del ciclista, che ha superato gli altri concorrenti in un finale di grande intensità.

Ribaltone nella classifica generale della Parigi-Nizza. Jonas Vingegaard ha vinto la quarta tappa, 195 km da Bourges con arrivo in salita ad Uchon, caratterizzata dal maltempo, tra pioggia e vento, e dalle cadute, che hanno coinvolto anche l'ex leader della generale Juan Ayuso (Lidl Trek), costretto al ritiro. La corsa è 'esplosa' quasi subito con il gruppo spezzettato in più tronconi. Ad approfittarne è stato il capitano della Visma Lease a Bike che ha trionfato in solitaria davanti ai compagni di fuga di giornata, Dani Martinez e Tim Van Dijke (Red Bull-Bora Hansgrohe), staccati rispettivamente di 41 e 45 secondi. Nella generale il corridore danese balza al comando con un vantaggio di 52 secondi su Martinez e di 3'20" sul tedesco Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost).