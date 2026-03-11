Vincenzi | Ma quale candidato civico Marchetti e il Pd d’accordo da mesi

In un clima elettorale che si fa sempre più teso, Vincenzi ha commentato con fermezza le voci di un candidato civico, sottolineando che Marchetti e il Pd sarebbero d’accordo da mesi. Marchetti, nel frattempo, presenta il suo slogan

Stoccata politica in un clima elettorale che si ‘scalda’. Mentre il candidato civico Michele Marchetti lancia il suo claim "Made in Bundén" e incassa l’appoggio ufficiale del consigliere della lista civica ‘Bondeno in testa’ Marcello Parmeggiani, dai banchi della giunta arriva una stoccata pungente. L’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi, ai vertici di governo con continuità da più di due decenni, non usa giri di parole per descrivere quello che definisce un "teatrino" orchestrato dal Pd. La sua dichiarazione è un attacco diretto alla strategia del centrosinistra locale: "Ma quale candidato civico – sbotta –. Sono mesi che il Pd è d’accordo con Michele Marchetti come candidato alle prossime elezioni amministrative e continua a prendere in giro gli elettori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vincenzi: "Ma quale candidato civico. Marchetti e il Pd d’accordo da mesi" Articoli correlati Leggi anche: Marchetti candidato, è già duello. Vincenzi: "Voglia di protagonismo" Elezioni Civita Castellana, Danilo Corazza candidato sindaco Pd-civico: "Fallite trattative con M5s e Rifondazione"Il Partito democratico ufficializza il nome che sosterrà alle prossime elezioni comunali di Civita Castellana.