Marchetti candidato è già duello Vincenzi | Voglia di protagonismo

Il panorama politico di Bondeno si sta muovendo con nuove candidature e tensioni crescenti. La recente proposta di Michele Marchetti come candidato sindaco ha ridefinito gli equilibri del centro destra locale. La sua candidatura, già al centro di confronti e discussioni, evidenzia un clima di confronto aperto e dinamico nel territorio, segnando un passo importante nel percorso verso le prossime elezioni amministrative.

Il panorama politico di Bondeno riscalda il centro destra. La notizia di ieri della candidatura a sindaco di Michele Marchetti (foto) ha scosso le fondamenta di quella che, fino a ieri, sembrava una partita a scacchi dai contorni definiti. Le prime reazioni dei vertici di Fratelli d’Italia e Forza Italia, strette intorno alla candidatura dell’attuale sindaco Simone Saletti, non si sono fatte attendere. E arrivano strali. Per Luca Pancaldi, segretario comunale di Fratelli d’Italia, "la mossa di Marchetti è tutt’altro che un atto di civismo disinteressato". Pancaldi punta il dito contro i rischi di un sistema elettorale, quello con il quale si voterà a Bondeno per la prima volta, che non concede seconde chance: "Va ricordato che il prossimo turno di elezioni amministrative a Bondeno si svolgerà con un sistema elettorale che richiede, ancor più rispetto al passato, una grande responsabilità da parte di tutti – sottolinea il segretario comunale di Fratelli d’Italia – Sarà infatti eletto sindaco il candidato che otterrà il maggior numero di voti, senza possibilità di ricorrere al turno di ballottaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marchetti candidato, è già duello. Vincenzi: "Voglia di protagonismo" Leggi anche: Sanità, Marchetti (UniMi): "Germi resistenti trasformano quadri già gravi in potenzialmente fatali" Leggi anche: Sanità, Marchetti (UniMi): "Germi resistenti trasformano quadri già gravi in potenzialmente fatali" La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Marchetti candidato, è già duello. Vincenzi: Voglia di protagonismo; Michele Marchetti annuncia la candidatura a sindaco di Bondeno; Michele Marchetti annuncia la candidatura a sindaco: I problemi non hanno colore politico; Elezioni, Marchetti in campo con una civica. Marchetti candidato, è già duello. Vincenzi: Voglia di protagonismoFdi e Forza Italia sulla discesa in campo dell’ex vigile del fuoco Dispiace dopo tutto l’aiuto ricevuto dalle ultime 4 giunte . ilrestodelcarlino.it Marchetti, sinistra in Umbria tassa e indebolisce cittadiniMentre la sinistra in Umbria tassa e indebolisce i cittadini, il Governo di centrodestra, grazie al lavoro del ministro della Lega Giancarlo Giorgetti, riduce le imposte e sostiene il ceto medio: ad ... ansa.it Candidato a 16 oscar forse il cinema non è più lo stesso. Nel secolo scorso non l'avrebbe considerato nessuno. facebook Michele Marchetti annuncia la candidatura a sindaco: “I problemi non hanno colore politico” x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.