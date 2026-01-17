SuperEnalotto due vincite oltre di oltre 69mila euro e Jackpot a 107,4 milioni

Nell’estrazione del SuperEnalotto del 16 gennaio, il Jackpot ha raggiunto i 107,4 milioni di euro. Sono state comunque registrate due vincite per un totale di oltre 69.000 euro. Il

Continua a nascondersi ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso di venerdì 16 gennaio, con il Jackpot che arriva a 107,4 milioni di euro ed è in palio per il concorso di questa sera sabato 17 gennaio 2026. Intanto fanno festa due fortunati che hanno centrato 1 punto 5 da 69.741,41 euro. Le giocate vincenti sono state realizzate a Cuorgnè (Torino) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria n. 14 situato in Via Brigate Partigiane, 2 e a Fagnano Castello (Chieti)) presso il punto di vendita Sisal Parise Maria situato in Via Mafalda di Savoia, 180. Combinazione vincente: 14 – 21 – 24 – 52 – 80 – 86 – J 57– SS 14. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - SuperEnalotto, due vincite oltre di oltre 69mila euro e Jackpot a 107,4 milioni Leggi anche: SuperEnalotto, jackpot da oltre 100 milioni! La notizia sulle vincite è appena arrivata Leggi anche: Superenalotto, ecco i numeri vincenti di oggi 2 gennaio. Jackpot oltre i 100 milioni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Per un solo numero non sbanca il jackpot al Superenalotto da 100 milioni. Una schedina da pochi euro; : i numeri vincenti del concorso n. 8 di martedì 13 gennaio 2026; Superenalotto, il Lazio festeggia: vincite da 90mila euro. La fortuna tocca anche Latina; Nuova vincita a Collegno: un giocatore porta a casa 34mila euro facendo 5 al Superenalotto. SuperEnalotto, due vincite oltre di oltre 69mila euro e Jackpot a 107,4 milioni - Continua la caccia al "6" mentre festeggiano i giocatori che hanno centrato 1 punto 5 a Cuorgnè e Fagnano Castello ... msn.com

Vincite Lotto e SuperEnalotto: premi a Finale Ligure e Bolano - Vincite in Liguria al Lotto e SuperEnalotto: oltre 50mila euro a Finale Ligure e premio da 34mila euro a Bolano nelle estrazioni di gennaio 2026. ligurianotizie.it

Lotto e SuperEnalotto: tutte le nuove regole dal 27 gennaio - Nuove regole per Lotto e SuperEnalotto dal 27 gennaio 2026: orari, vincite, payout e riscossioni. blogsicilia.it

SUPERENALOTTO: DUE “5” A PISTICCI PER DUE VINCITE DA OLTRE 25 MILA EURO - facebook.com facebook

SuperEnalotto, vincita da 30mila euro a San Demetrio ne’ Vestini x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.