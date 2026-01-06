A Pistoia, il 6 gennaio 2026, un giocatore ha centrato cinque numeri al Superenalotto, portando il jackpot a 102 milioni di euro. Resta da capire se questa vincita rappresenti un grande risultato o solo un passo verso il sogno di una cifra così sfidante. In ogni caso, si tratta di un risultato che suscita interesse e curiosità tra chi segue le estrazioni.

Pistoia, 6 gennaio 2026 – Gioia o beffa? Quando ci sono in palio oltre cento milioni di euro, azzeccare cinque numeri della sestina vincente. di certo lascia una sensazione strana. E chissà cosa avrà pensato il giocatore di Pistoia che nell’estrazione di lunedì 5 gennaio, come riporta Agipronews, ha centrato un “5” da poco più di ottomila euro (8.125,48 euro per la precisione) con una schedina giocata a Pistoia da Non Solo Fumo, in via Spartitoio. Mancava un numero per fare la differenza e il premio di consolazione non è certo da buttare, ma nemmeno lontanamente vicino al jackpot. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A un numero dal colpo della vita. Vincita al Superenalotto con un 5, ma il jackpot sale a 102 milioni

